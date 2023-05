Coppa Italia Club: Podio per l’Ippo Club Cefalù

A rappresentare la scuola di equitazione cefaludese “ Ippo Club Cefalu’ ” per la Coppa Italia, presso il maneggio TERRE ROSSE di Pozzallo, i giovani cavalieri cefaludesi Alessandro Coco di soli 6 anni in sella a Molly e Giorgio la Barbera di 7 anni in sella a Pallina. Il pony games, a cui la scuola si dedica da tempo, è una disciplina equestre in forte crescita che completa la formazione dei giovani cavallerizzi, un tipo di apprendimento attivo dove i ragazzi sono stimolati a fare sempre di più per far vincere la propria squadra e a sperimentare strategie di gioco da condividere con i compagni.

E proprio per il grande spirito di squadra e il duro allenamento giornaliero che gli allievi, assistiti dall’istruttore del Settore Pony Filippo Serio, si sono distinti nelle tre giornate. Per la categoria A1 Run&Ride hanno conquistato il secondo posto, terzo posto per la Gimkana e un secondo e quarto posto per i Pony Games. Grande soddisfazione per il Presidente dell’Ippo Club Cefalù Emanuele Coco che si complimenta per gli ottimi piazzamenti e per il podio conquistato dai giovani allievi nelle tre giornate di gara sfidando il forte vento e condizioni meteo avverse. Oltre il pony games non poteva mancare il tradizionale salto ostacoli. Per la categoria LP50 ha gareggiato la quattordicenne Antonietta La Placa di Castelbuono, ottenendo un buon piazzamento nella classifica generale.

Un grande in bocca al lupo agli allievi per i prossimi appuntamento in calendario.

Filippa Paternò