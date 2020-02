Coronavirus: disposizioni e aggiornamenti per l’Università degli Studi di Palermo

Misure adottate fino al 9 marzo, salvo provvedimenti dalle autorità regionali o nazionali competenti, eventuali aggiornamenti a questo link

Lezioni

L’inizio delle lezioni è posticipato dal 2 marzo 2020 al 9 marzo 2020 in tutte le sedi dell’Ateneo, comprese le sedi decentrate.

Sarà valutata anche la possibilità di rendere fruibile in modalità a distanza l’attività didattica, laddove le condizioni lo rendessero necessario.

In ogni caso tale rinvio non comprometterà in alcun modo le carriere degli studenti e delle studentesse.

Ricevimento studenti

Sono sospese le attività di ricevimento studenti, che possono svolgersi con l’attivazione di forme di colloquio a distanza (mail, skype, etc).

Biblioteche e aule studio

È sospeso l’utilizzo collettivo delle aule studio e delle sale di lettura delle biblioteche di tutte le sedi dell’Ateneo e dei Dipartimenti. Sarà attivo il solo servizio di prestito.

Viaggi di istruzione

Sono sospesi i viaggi di istruzione sia sul territorio nazionale che estero, così come lo svolgimento di tirocini curriculari ed extracurriculari fuori dal territorio regionale.

Manifestazioni o iniziative

Sono sospese tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi sia aperti al pubblico, di carattere culturale, scientifico e formativo quali, a titolo esemplificativo, convegni, eventi, seminari, Open day , Erasmus day etc.

Esami

Pur garantendo il rispetto della pubblicità delle sedute di esame, occorrerà adottare ogni misura idonea a limitare il numero dei soggetti presenti al fine di evitare il sovraffollamento dei locali.

È sconsigliato l’espletamento di esami in forma scritta.

Lauree

Alle sedute degli esami di laurea avranno accesso esclusivamente i laureandi previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Non sono consentiti festeggiamenti di alcun tipo nei plessi universitari destinati alle sedute di laurea e negli spazi interni e/o esterni limitrofi.

Concorsi

È disposto che le procedure concorsuali, quando possibile, siano espletate in modalità telematica.

Formazione area medico-sanitaria

Prosegue regolarmente l’attività svolta dagli specialisti in formazione delle discipline di area medico-sanitaria.

Missioni

Sono sospese le missioni del personale universitario verso località ricomprese nei territori manifestamente interessati dal contagio. Più in generale, si invita il personale a recarsi in missione solo se strettamente necessario e si sollecitano i responsabili delle Strutture a prestare particolare attenzione nel rilascio delle relative autorizzazioni.

Ricevimento del pubblico presso le strutture amministrative

Con riferimento al personale che presta la propria attività in uffici per il ricevimento del pubblico (es. segreterie studenti), si raccomanda di evitare il sovraffollamento dei locali, assicurando la frequente areazione degli stessi, di utilizzare, ove esistenti, gli sportelli con vetro di protezione e, comunque, di mantenere un’adeguata distanza dall’utente evitando di impiegare soggetti particolarmente esposti, per patologie preesistenti, al rischio da contagio.

Visualizza la nota (prot. 17638 del 25/02/2020) del Rettore Fabrizio Micari e del Direttore Generale Antonio Romeo