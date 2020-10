Coronavirus: La Pandemia del secolo, disponibile il video della conferenza che si è svolta a Castelbuono

Come vi avevamo anticipato, l’evento dal titolo “La pandemia del secolo, una sfida intelligente tra dubbi e speranza” è stato registrato e può essere visionato dalla finestra in alto. Tale scelta è stata dettata dalle restrizioni legate al distanziamento che hanno aperto la conferenza solo a 60 partecipanti.

Cogliamo l’occasione per ringraziare i relatori, Giovanni Maga e Vincenzo Mazzarese, che hanno saputo adattare la loro notevole preparazione ad un taglio divulgativo, con un linguaggio chiaro ma senza compromessi sul piano scientifico. Il livello della serata è stato veramente elevato, proprio ciò di cui abbiamo bisogno in un panorama di infodemia che rischia di confondere il cittadino. Senza nulla concedere ai cosiddetti negazionisti, è innegabile che spesso i messaggi siano stati contraddittori e fuorvianti, vaccini, sieroterapia, mascherine o visiere, dall’incontestabile difetto in termini di protezione per sé e per gli altri, virus meno pericoloso o sempre uguale ma dai diversi effetti, solo perché in questo momento colpisce una popolazione più giovane, terapie da riservare ai casi gravi o da effettuare subito per scongiurare il peggioramento che richiederebbe la ventilazione invasiva e comporterebbe il rischio di costipare le terapie intensive.

Il messaggio forte e preoccupante è che medici e ricercatori non sono eroi, da blandire in tempo di guerra e denigrare dopo, ma figure essenziali che si spendono quotidianamente oltre ogni misura ma che ancora non hanno individuato tutte le armi necessarie per avere fiducia nel futuro prossimo. Un appello forte è venuto da entrambe le figure impegnate in trincea, nella ricerca e nell’assistenza ospedaliera: quello della responsabilità di ciascuno di noi nel mettere in campo le misure corrette per ridurre il carico sul sistema sanitario ed evitare di mettere i medici nelle condizioni di dover scegliere chi salvare, nell’eventualità di una saturazione del sistema ospedaliero.

Vogliamo ringraziare ancora una volta l’Amministrazione comunale di Castelbuono, il direttivo del Museo naturalistico “Francesco Minà Palumbo”, dell’ANISN-Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali e della casa editrice Zanichelli per la preziosa collaborazione. Ed infine ringraziamo il tecnico del suono, sign. Antonio Castiglia, e i ristoranti Palazzaccio e Nangalarruni per avere gentilmente accolto i nostri ospiti.