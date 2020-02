Coronavirus, le linee guida per fedeli e parroci della Diocesi di Cefalù

Facendo seguito alle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana, della Conferenza Episcopale Siciliana e del Presidente della Regione Siciliana, On. Nello Musumeci circa le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, la nostra Diocesi, a scopo precauzionale, adotta le seguenti disposizioni:

I fedeli ricevano la Santa Comunione esclusivamente sul palmo della ma­no;

Si eviti lo scambio della pace con contatto fisico all’interno della ce­le­bra­zione Euca­ri­stica;

Sia rimossa l’acqua benedetta dalle acquasantiere delle Chiese.

Allo stato attuale non è limitata alcuna iniziativa di culto. Qualora le Autorità civili dovessero disporre diversamente, sarà premura di questa Diocesi comunicarlo tempestivamente.

La Redditio Symboli dei Cresimandi prevista a Cefalù per domenica 01 marzo p.v. è posticipata al 25 aprile 2020.

Siamo tutti interessati ad affrontare con determinazione, senza panico né leggerezza, una situazione che chiede vigilanza e senso del bene comune. Cerchiamo di vivere il tempo forte della Quaresima in unità di cuori e di preghiera, ricordando soprattutto i malati, quanti sono colpiti dal Coronavirus e quanti in modi diversi si adoperano per limitarne le conseguenze, in particolare il personale sanitario e di ricerca scientifica.

Affidiamo a Gesù Salvatore e alla materna intercessione della Madonna di Gibilmanna noi e tutti i suoi figli.

✠ Giuseppe Marciante

Vescovo di Cefalù