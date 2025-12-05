Così è se vi pare, evento rinviato

di · Aggiornato il

L’associazione Auser comunica che per indisponibilità di alcuni componenti della compagnia la rappresentazione teatrale di venerdì 5 dicembre è rinviata a data da destinarsi.

Ci scusiamo dell’inconveniente. 

