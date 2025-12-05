Così è se vi pare, evento rinviato

🔍 Cerca nei commenti
Commenti + votati questo mese
Pd Castelbuono. Una gestione davvero “Speciale”
Casa Speciale è diventato il circolo privato di uno dei supporter di…
Le Buone pratiche non vengono smentite da sterili polemiche
Dal 6 novembre al 17 novembre quando sono arrivati i NAS avoglia…
Le Buone pratiche non vengono smentite da sterili polemiche
Chiedo per un amico: La cooperativa gi.co, stante a quanto risulta su…
Le Buone pratiche non vengono smentite da sterili polemiche
Se non c'erano problemi non avreste avuto difficoltà a parlarne in consiglio…
Le Buone pratiche non vengono smentite da sterili polemiche
Ora che il sindaco ha chiamato i Nas e i Nas hanno…
Le Buone pratiche non vengono smentite da sterili polemiche
Aldilà della vicenda della mensa, io credo che i castelbuonesi meritino rispetto…
Commentatori + attivi questo mese
Ultimi Commenti
I più commentati
-
-
-
-
Costituente: acqua torbida tutta colpa del meteo
19 Gennaio 2025
-
Caricamento articoli correlati...