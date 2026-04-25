Costituente: 25 aprile più che mai

(Riceviamo e pubblichiamo) – Era il 25 aprile 1945 quando l’Italia ignava e quella della Resistenza partigiana venivano liberate dal giogo del nazifascismo. Oggi che da quella data sono trascorsi 81 anni, è di fondamentale importanza riflettere su un dato di fatto: non sempre le dittature sono piovute sulla testa dei popoli a causa di un colpo di stato, ma come in Italia, passo dopo passo, azione dopo azione, hanno preso piede creando abitudine e assuefazione al potere che reprimeva ogni giorno di più la libertà. Così Mussolini era riuscito a imporre con forza un governo dittatoriale, riuscendo a sopprimere il bene primario, ovvero la possibilità di pensare e agire liberamente. I pochi che, opponendosi, avevano capito il suo disegno autoritario non ebbero l’ascolto dovuto, mentre l’alleanza con la Germania nazista negli anni del Fascismo dava il colpo di grazia agli italiani che si sono ritrovati intrappolati in un disegno storico scellerato.

Il 25 aprile, giornata della Liberazione e di monito su quanto può accadere quando non sembra, quindi non scade, e guai a dimenticarsi di spolverare la Storia dalle ceneri della memoria corta. E’ fondamentale sapere e tener presente che certi processi raggiungono i loro subdoli obiettivi senza fare troppo rumore e oggi, più che mai, il manipolo dei decisori mondiali, dittatori osceni nell’anima e nella pratica, deve mettere tutti in guardia da ciò che potrebbe determinarsi in un processo intercontinentale. Come? Mettendo in atto, in risposta, continue azioni di controllo e prevenzione, da sommare le une alle altre per una Resistenza diffusa, capillare, stratificata e consapevole. La storia di oggi, che continua a edificare funestamente teatri di guerra e di orrore connessi all’economia mondiale, non ammette impreparazione e sottovalutazione.

Che la guerra esca della Storia per sempre, si grida oggi in più piazze d’Italia e in tantissimi cuori, che la concordia e la collaborazione interumana e intercontinentale diventino il filo conduttore del prosieguo della Esistenza generale su questo pianeta, già gravemente debilitato da ogni azione umana contraria alla sostenibilità. Questo vogliono milioni di uomini di buona volontà a fronte del drappello di guerrafondai di tutto il Pianeta che, pur di avere l’ultima parola nello scenario mondiale, sono disposti all’ultimo atto, ovvero all’annientamento finale di ambiente e viventi ivi compresi.

Sia dunque oggi e sempre Resistenza, culturale e programmatica. Solo se la Storia riconoscerà come propri anticorpi quelli della convivenza pacifica, potrà ancora scriversi in pagine utili.

Dunque Resistenza attiva! Buon 25 aprile a tutti.

Costituente per la Castelbuono di Domani