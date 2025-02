Costituente: a Castelbuono uno sportello virtuale del centro per l’impiego

(Riceviamo e pubblichiamo) – Con soddisfazione possiamo dire che Castelbuono avrà uno sportello virtuale del Centro per l’impiego. Il sindaco, infatti, ha accolto la proposta della Costituente e ne ha fatto celere richiesta al Dipartimento lavoro della Regione Sicilia. Ciò consentirà ai cittadini di Castelbuono di poter usufruire di alcuni servizi senza doversi spostare a Cefalù, grazie allo sportello virtuale che presto verrà istallato in uno degli immobili comunali, con un notevole risparmio di tempo e di risorse, soprattutto per coloro che godono di misure di sostegno al reddito e che, periodicamente, sono chiamati ad aggiornare i propri dati o firmare il patto di servizio.

Poter fruire di servizi territoriali è indispensabile per tutti e fare politica significa migliorare la qualità di vita dei cittadini: lo sportello virtuale è un esempio.

Riteniamo che per amministrare bene non sia fondamentale la forza dei numeri ma quella delle idee, a prescindere dalla parte da cui provengono. La Costituente per la Castelbuono di domani ha dimostrato ancora una volta che dinanzi agli interessi della comunità non valgono le contrapposizioni politiche e che è pronta a collaborare per la realizzazione del bene comune tutte le volte che gliene sarà concessa la possibilità.