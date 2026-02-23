Costituente: Cicero, l’acqua e il cavallo… di Troia

(Riceviamo e pubblichiamo) – Castelbuono, si sa, è un paese fortunato. Un paese in cui, grazie alla lungimiranza del sindaco Cicero, l’erogazione dell’acqua non subisce interruzioni. Mentre in molti paesi del circondario l’acqua viene erogata a giorni alterni o addirittura solo qualche giorno a settimana, a Castelbuono no!



A Castelbuono “l’acqua del sindaco” c’è sempre: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno! Questa è la favola che il primo cittadino racconta ad ogni occasione e con la quale riesce ad abbindolare quei pochi cittadini (ormai) che ancora gli credono.



Ma la questione dell’acqua, cavallo di battaglia del sindaco, rischia ormai di diventare per lui un cavallo di Troia. Perché a guastare la favola raccontata da Cicero ci sono i problemi dei cittadini del suo paese, del paese reale:

• ci sono i problemi dei cittadini di via Geraci nelle cui case, da diversi giorni, non arriva l’acqua;

• ci sono i problemi dei cittadini di Piazza San Paolo che da lunghi mesi devono fare i conti con infiltrazioni d’acqua la cui causa è ancora un mistero;

• poi c’è l’annoso problema dell’acqua sporca che esce dai rubinetti dei castelbuonesi dopo una pioggia più o meno abbondante;

• ci sono perdite continue in varie strade del paese, anche ripetute negli stessi posti, si aggiusta un tratto e si rompe quello a monte o a valle, segno di una rete idrica colabrodo;

• per non scordare i continui apri e chiudi senza una pianificazione razionale della rete che comportano sbalzi di pressione, con la possibile conseguenza di contaminazione dell’acqua;

• e, dulcis in fundo, ci sono le perdite che non vengono aggiustate, acqua che si perde per le strade a lungo senza alcun intervento. C’è, dall’autunno scorso, una perdita d’acqua dal tombino che si trova proprio davanti la Fontana di Venere Ciprea; una perdita che, dopo circa cinque mesi, il sindaco non riesce a fare riparare. E dire che, dopo il Castello dei Ventimiglia, la Fontana di Venere Ciprea è forse il monumento più fotografato dai turisti.



Una bella cartolina per il paese… non c’è che dire!!!