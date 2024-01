Costituente: “Come vengono spesi i nostri soldi”

(Riceviamo e pubblichiamo)

* Con la determinazione n. 2089 del 19-12-2023 del Responsabile del Settore 5° si procede all’impegno della somma di € 50.000 + € 6.627,06 per l’acquisto dell’ex salone Baggesi e relative spese notarili.

Certo, un cammaruni nni mancava.. Ora ce lo abbiamo.

** Con la determinazione n. 18 del 10-01-2024 del Responsabile del Settore 5° si procede alla liquidazione di €11.500 alla sig.ra Mazzola Francesca, residente a Castelbuono in Piazza Parrocchia n.7, per la fornitura di un autoveicolo Volkswagen UP Cross 75 CV, targato FF998PP.

Un altro autoveicolo usato si aggiunge all’autoparco comunale. Certamente ne avevamo bisogno. Un affare, indubbiamente.