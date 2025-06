Costituente, dal sindaco tuttofare: la norma non s’ha da applicare

Invitiamo i cittadini alla lettura attenta della risposta del sindaco Cicero alla interrogazione a risposta scritta, presentata dai nostri consiglieri il 14 maggio 2025, sull’utilizzo dei veicoli in dotazione al corpo di Polizia locale adibiti esclusivamente ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 11 C.d.S, avranno di che ridere ma anche di che riflettere.

Ne viene fuori un’energica e vibrata reazione di un sindaco “perseguitato” da un’opposizione brutta e cattiva che non perde occasione per screditare un uomo, sindaco da 18 anni, che in nome del “paese reale” (quale?) e della sua promozione, diventa commesso viaggiatore e sponsor di prodotti madoniti, può permettersi lo sfregio delle norme fino a guidare una macchina senza patente idonea e se qualcuno ha qualcosa da obiettare… peggio per lui. La Mission del sindaco Cicero non si discute! E guai a farlo sapere in giro!

Le motivazioni ciceriane sono davvero bizzarre e se non fosse che fanno sorridere potrebbero pure commuovere…

Alla rabbiosa risposta del sindaco aggiungiamo anche quella del capo della polizia municipale che gli tira un po’ l’orecchio, ma piano, per non fargli male e quella del Segretario comunale.

Costituente per la Castelbuono di domani