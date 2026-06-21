Costituente: Democratici di nome, antidemocratici nei fatti

(Riceviamo e pubblichiamo) – Nel corso del Consiglio comunale del 18 giugno scorso i Consiglieri della Costituente hanno proposto di modificare con un emendamento l’art. 48 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il quale prevede espressamente che il Sindaco e il Presidente del Consiglio possano fare delle comunicazioni al Consiglio, mentre nulla statuisce sul diritto di replica alle stesse da parte dei consiglieri. Tutto questo rimane attualmente nell’esercizio del buonsenso del Presidente del Consiglio.

Con l’emendamento si chiedeva di introdurre la possibilità, da parte dei gruppi consiliari, di intervenire attraverso un consigliere per gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti, proprio dopo le comunicazioni di Sindaco e Presidente del Consiglio, a garanzia della dialettica consiliare quando tali interventi si trasformano in monologhi unilaterali.

Si trattava di una modifica migliorativa del regolamento, a garanzia di tutti i gruppi consiliari, soprattutto delle minoranze, ma di cui i Democratici hanno tentato di condizionare l’approvazione.

Di fronte all’ennesimo tentativo di far prevalere la forza dei numeri, la Minoranza ha preferito ritirare quanto aveva proposto, per non avallare il metodo della prepotenza su quanto deve essere votato.

Di seguito l’intervento in Consiglio della consigliera Mariapina Ippolito