Costituente: Ecco perché i problemi della scuola media sono collegati con la scuola elementare di via Ten. Luigi Cortina

Nell’ultimo suo post su fb sulle vibrazioni avvertite nei giorni scorsi alla scuola media, il sindaco afferma: “non comprendo cosa c’entra però la scuola elementare Gino Strada”. A questa domanda rispondiamo con un estratto del comizio del 15 maggio 2022 del nostro candidato sindaco Anna Maria Cangelosi in cui viene ricostruita la storia dei due plessi scolastici, la scuola elementare di via Ten. Luigi Cortina e la scuola media di via Isnello, e di come le due questioni sono strettamente collegate. L’edificazione di una nuova scuola in via Isnello è stata una scelta obbligata per il fatto che, se si fosse dovuto adeguare l’attuale scuola media, durante i lavori i ragazzi si sarebbero dovuti spostare in altro luogo. Ma non c’erano edifici a norma perché l’edificio di via Ten. Luigi Cortina, dove oggi sono comunque presenti alcune classi, ha avuto parere negativo di collaudo malgrado i lavori di adeguamento sismico che nulla hanno avuto dell’adeguamento. Ecco perché l’amministrazione ha scelto di costruire un nuovo edificio e lasciare i ragazzi in quello vecchio fino a quando i lavori non saranno completati. Quando si amministra la cosa pubblica così come sta facendo l’attuale amministrazione i risultati sono questi. #lebugiedelsindaco