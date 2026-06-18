Costituente: Il troppo che stroppia! Il sindaco decide e il Consiglio comunale è svuotato del suo ruolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – Ci sono stati periodi delle sue sindacature in cui il sindaco Cicero ha pensato con somma passione a intitolare scuole e ogni ambiente comunale. Lo ha fatto al di là del valore simbolico e architettonico dei luoghi, dedicandoli a persone anche in modo equivoco, per poi passare, a fine sindacatura, in questo scorcio dell’anno 2026, al conferimento di benemerenze. Un calendario foltissimo di date e nomi a cui dare tributo ed encomi, ma anche per diffondere false verità istituzionali sul “chi decide” gli atti da portare avanti.

Per tali decisioni, a detta dello stesso Cicero, l’Amministrazione comunale di Castelbuono, il Sindaco e il Consiglio comunale si sarebbero determinati. Niente di più falso. La prova che questi conferimenti siano solo atti di dabbenaggine che si svuotano sempre più di significato ogni volta che si annuncia l’ennesima benemerenza risiede nel fatto che si arrivi a strumentalizzare il Consiglio su decisioni che non ha preso, perché è il sindaco che in realtà ha deciso a chi e come conferire benemerenze. I benemeriti non c’entrano nulla in questa riflessione politica, sia chiaro, il problema è il calderone del tempo amministrativo in cui l’attuale sindaco mescola di tutto, volendo dare ad ogni cosa fatta lo status di visione e azione amministrativa.

La verità nuda e cruda è che in Consiglio la questione di questi riconoscimenti non è mai stata portata, e in commissione si è parlato solo di qualche nome, secondo il reale senso dell’eccezionalità di tali designazioni. Il resto è farina del sacco del sindaco, polverina chiara, atta a svuotare di significato un riconoscimento che sarebbe credibile solo se il proponente non ne avesse fatto una specie di sport facile da praticare tutti i fine settimana.

Il sindaco, come sempre, appare un decisore solitario anche nelle procedure. Infatti ci chiediamo se al Presidente del Consiglio pare legittimo che egli decida al posto del Consiglio e se gli sembra normale che i consiglieri debbano apprendere dai social su cosa è concentrata l’azione amministrativa settimanale in un comune in cui tante questioni di rilievo sono eluse.

Il sindaco Cicero è convinto di avere una visione, cosa che ripete in ogni occasione. Su cosa ce l’abbia questa visione in un Comune che non sta progettando secondo decisive politiche ambientali, economiche, strutturali e abitative, in altre parole per la restanza, dovrebbe chiarirlo una volta per tutte.