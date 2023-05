Costituente: Per il Sindaco le ditte esecutrici e il clima sono la causa dei disagi per i lavori sulle strade

(Riceviamo e pubblichiamo) – In data 13 aprile 2023 la Costituente per la Castelbuono di domani ha presentato un’interrogazione all’Amministrazione sulla nuova chiusura al traffico automobilistico e pedonale di via E. Bertola Gambaro, dovuta alla riapertura dei lavori con conseguente chiusura al traffico.

Non l’unica per la verità, il nostro paese è un cantiere perennemente aperto, con lavori che iniziano per “aggiustare” precedenti interventi. In pratica lo stesso lavoro, strisce pedonali, marciapiedi, selciati, vengono effettuati, ripresi, corretti, aggiustati più e più volte e ogni volta i disagi per il traffico sono enormi.

Di chi è la colpa? Sicuramente non dell’Amministrazione!

La colpa è delle imprese esecutrici e del clima. Questa è stata la risposta del Sindaco con una nota che pubblichiamo.

Noi invece ci chiediamo se non si tratta di mancanza di pianificazione e precise direttive alle ditte, di un carente controllo durante i lavori e persino alla consegna dei lavori.

Ai cittadini la valutazione delle argomentazioni date dal Sindaco, che non ha mai alcuna responsabilità di ciò che non riesce a far funzionare.