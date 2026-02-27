Costituito il Comitato Sì separa-Castelbuono della Fondazione Einaudi in vista del referendum del 22–23 marzo

È stato costituito il Comitato Sì separa-Castelbuono della Fondazione Einaudi, promosso da Pietro Collesano, in vista del referendum in programma nei giorni 22 e 23 marzo.

Il Comitato nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini di Castelbuono un’informazione corretta e verificabile, utile ad accompagnare gli elettori verso un voto consapevole e responsabile.

«Il nostro intento – dichiara Pietro Collesano – è contribuire a un dibattito pubblico serio e informato, fornendo elementi chiari per comprendere i contenuti e le implicazioni del referendum.

In un contesto nel quale il confronto pubblico rischia di essere condizionato da fake news e semplificazioni, il Comitato Sì separa-Castelbuono intende porsi come spazio di approfondimento trasparente, fondato sui fatti e su un confronto civile. Prendiamo le distanze – aggiunge Collesano – da ogni forma di disinformazione e da approcci populisti, che non aiutano i cittadini a orientarsi con consapevolezza».

Il Comitato sottolinea infine di non proporsi come luogo di contrapposizione ideologica, ma come strumento di servizio alla comunità, nella convinzione che la qualità delle scelte democratiche dipenda anche dalla qualità dell’informazione.

Per info e collaborazione si può contattare il comitato tramite mail siseparacastelbuono@gmail.com