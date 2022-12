Costituito il Consorzio “Castelli di Sicilia”

Ascolta l'articolo

E’ sempre motivo di soddisfazione, e di speranza, quando le Amministrazioni locali sanno avere la visione di una costante crescita culturale e sanno dare concretezza a questa visione: così, quando mercoledì 21 dicembre i Comuni di Castelbuono, Salemi, Collesano, Taormina e Marineo, insieme al Club Alpino Siciliano e alla società Centomedia&Lode, hanno firmato la costituzione del Consorzio “Castelli di Sicilia” per dare seguito all’esperienza dell’omonima ATS, si è posta “la prima pietra” per edificare in modo del tutto innovativo di valorizzare i castelli medievali e i loro territori della nostra isola.

Già impegnati nell’ATS “Promozione e valorizzazione dei Castelli di Sicilia” dal 2019, i soci del nuovo Consorzio “Castelli di Sicilia” hanno ribadita la volontà di proseguire con l’impegno costante dimostrato nella progettazione e programmazione di attività, anche permanenti, che vedano protagonisti gli straordinari monumenti medievali che caratterizzano i borghi associati, sperimentando l’inedita formula, non usuale nella nostra isola, di realizzazione di una rete operativa in nome di beni culturali coerenti che copra tutte le provincie della Sicilia: una sfida al provincialismo e al campanilismo, quando non anche alla miopia, di cui spesso i territori sono stati accusati, ma che alcune amministrazioni illuminate dimostrano di voler superare per offrire ai residenti maggiori opportunità di crescita culturale, e ai circuiti turistici nuove tappe e nuove emozioni.

Grazie alla nuova natura giuridica, il Consorzio potrà partecipare a gare nazionali ed internazionali, ed accedere ai finanziamenti previsti, anche dalla comunità europea, sia per le attività culturali che per il turismo. Anche la gestione del portale www.castellidisicilia.it potrà godere del nuovo assetto con una gestione più dinamica e il Consorzio già da gennaio intende porre in essere la programmazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni storiche, folcloristiche ed enogastronomiche delle comunità coinvolte.

Il Consorzio “Castelli di Sicilia” ha sede a Castelbuono, Comune già capofila dell’ATS, ed ha nominato nel neonato Consiglio d’Amministrazione: il Sindaco di Castelbuono, Mario Cicero Presidente, il Sindaco di Taormina, Mario Bolognari Vicepresidente, il Sindaco di Salemi, Domenico Venuti Consigliere.