Abbiamo scelto di richiamare una frase del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, che troverete nel nostro messaggio augurale, per sottolineare la delicatezza del momento storico che il Mondo sta vivendo. In un’epoca in cui molti governi percorrono strade pericolose, orientate al riarmo e alla militarizzazione, sottraendo risorse preziose ai reali bisogni dei popoli: sanità, università, ricerca, infrastrutture e politiche sociali. Tutto ciò favorisce le lobby delle armi e alimenta una cultura di guerra.

La nostra comunità dice NO a questa deriva. Nel solco delle grandi battaglie pacifiste che hanno segnato i decenni passati, continueremo a impegnarci affinché la Sicilia e il Mondo intero guardino al futuro costruendo ponti di pace, dialogo, integrazione e solidarietà.

Con questo auspicio, e con il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, del Santo Padre e da tutte quelle realtà che hanno la consapevolezza del bisogno universale di solidarietà, l’Amministrazione comunale porge alla comunità i più sentiti auguri di Buone Feste e di un sereno e felice 2026.

Si allega messaggio augurale