Covid, 13 positivi a Castelbuono

(Dalla pagina FB del Comune) – I positivi al tampone molecolare, comunicati in seguito ad aggiornamento generale sono 13. Attualmente non ci sono altri concittadini risultati positivi al test rapido e non attendiamo altri esiti da tampone molecolare dall’Asp. Per gli stessi è stato disposto l’isolamento.

I dati sono stati comunicati dall’ASP mezzo messaggio telefonico al Comune. Negli ultimi giorni, in seguito a queste positività, sono stati effettuati diverse centinaia di tamponi presso i laboratori di analisi, risultati fortunatamente negativi, ad eccezione dei dati sopra riportati. Attendiamo lo screening sulla popolazione scolastica delle scuole elementari che si terrà martedì prossimo per poter valutare la ripresa delle lezioni in presenza. Nel frattempo ricordiamo di rispettare le disposizioni già impartite.