Covid-19, perché si parla tanto delle USCA e che cosa sono

In questi giorni si è fatto un gran parlare dell’USCA, citata anche dal sindaco Cicero nelle sue dirette parlando delle comunicazioni dei positivi che dovrebbe fornire l’USCA.

Per chiarezza, spieghiamo di cosa si tratta e di cosa si occupano.

Che cosa è l’USCA?

USCA è un acronimo che sta per Unità Speciali di Continuità Assistenziale, istituite nel marzo 2020 su base nazionale per fronteggiare la diffusione del Covid-19.

Da chi sono formate le USCA?

1. medici titolari o supplenti di continuità assistenziale;

2. medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale;

3. in via residuale, laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini di competenza.

Di cosa si occupano le USCA?

1. Nascono a supporto dei Medici di famiglia, dei Medici di Guardia Medica e dei Medici Pediatri.

2. Gestione domiciliare dei pazienti con diagnosi confermata di Covid-19;

3. Gestione domiciliare di pazienti in isolamento domiciliare con possibile infezione da Covid-19 (per via di contatti stretti o perché provenienti da zone a rischio);

4. Valutazione di pazienti che si rivolgono all’assistenza primaria alla pediatria di libera scelta o alla Continuità assistenziale con sintomi sospetti da Covid-19.

5. Esecuzione dei tamponi.

Come contattare le USCA?

Il medico dell’USCA viene contattato dal medico di assistenza Primaria, di Continuità.

Come è organizzato il servizio delle USCA?

1. Il medico dell’USCA viene contattato dal medico di assistenza Primaria, di Continuità.

2. Il medico dell’USCA riceve una scheda individuale con il triage del paziente.

3. Il medico dell’USCA contatta telefonicamente il paziente.

4. Il medico dell’USCA visita il paziente e può disporre:

– permanenza a domicilio del paziente;

– monitoraggio del paziente;

– disporre un ricovero;

5. Il medico dell’USCA non rilascia alcuna certificazione.

Quante sono le USCA attive in Sicilia?

Di recente le USCA attive in Sicilia sono state portate da una ogni 50.000 abitanti ad una ogni 25.000 abitanti.