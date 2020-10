Covid: al Giglio di Cefalù positivi altri tre operatori. A Lascari in vigore ordinanza con restrizioni

Si aggiungono agli altri sette sanitari e al paziente dell’area della fisioterapia da cui potrebbe essere partito il contagio. Complessivamente sono quindi undici i casi individuati in ospedale. L’ unico paziente ricoverato risultato positivo è stato nella giornata di ieri trasferito in un Ospedale Covid. Per disposizione della direzione strategica tutte le attività non urgenti sono state sospese fino a lunedì 12 ottobre. Il paziente risultato positivo risiede a Lascari dove si è acceso un altro focolaio.

E’ di ieri inoltre l’ordinanza del neo sindaco Schittino che propone ulteriori precauzioni per limitare la diffusione del contagio nel territorio di Lascari: