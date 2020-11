Covid: L’ASP di Palermo attiva servizio telefonico di supporto psicologico

IN FUNZIONE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, DALLE 9 ALLE 18

PALERMO 12 NOVEMBRE 2020 – L’Asp di Palermo ha attivato un servizio telefonico di aiuto psicologico rivolto a tutti i cittadini, alle persone in quarantena o in isolamento fiduciario e agli operatori delle strutture sanitarie direttamente impegnati nell’assistenza per l’emergenza covid-19. E’ un funzione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18, chiamando il numero 091.7034285.

Il servizio è assicurato da psicologi specializzati e, da tempo, impegnati nell’assistenza sanitaria. Sarà assicurata la privacy nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Il servizio si pone l’obiettivo di fornire un supporto per le inevitabili paure e incertezze connesse alla pandemia.

Oltre che attraverso il telefono, è possibile mettersi in contatto con gli psicologi attraverso:

– WhatsApp (+393356404883)

– Posta elettronicapsicologisalutementale@asppalermo.org oppure

psicologi.covid@asppalermo.org

– Messenger (psicologi dsm asp-pa). (nr)