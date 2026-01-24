Crescere insieme, guardando all’Europa: il percorso Erasmus Plus dell’IIS Failla Tedaldi

Tra novembre e dicembre 2025 l’Istituto Luigi Failla Tedaldi ha completato le mobilità Erasmus Plus. Dopo le esperienze di scambio che nel passato anno scolastico hanno visto protagonisti i nostri studenti, sono stati realizzati i progetti che hanno coinvolto docenti e personale amministrativo in percorsi di formazione, confronto e crescita professionale in un contesto internazionale.

Dublino e Budapest sono state le mete di queste mobilità: luoghi di apprendimento, ma anche di scambio e apertura.

A Dublino, 11 docenti e 3 unità di personale amministrativo, suddivisi in tre gruppi, hanno partecipato a corsi di lingua inglese, volti a migliorare le competenze comunicative, arricchire il lessico professionale e acquisire maggiore sicurezza nell’uso dell’inglese nella didattica e nel lavoro amministrativo quotidiano. Un’esperienza resa ancora più preziosa dall’incontro e dal confronto con colleghi provenienti da tutta Europa.

A Budapest, invece, un gruppo di docenti di lingua inglese ha frequentato un percorso di formazione specialistica su metodologie didattiche innovative e sull’approccio CLIL, con l’approfondimento sulle strategie attive, inclusive e gli strumenti concreti da riportare in classe. Il confronto con modelli educativi diversi ha offerto nuovi spunti per rendere l’insegnamento sempre più efficace, coinvolgente e in linea con le sfide della scuola contemporanea.

Queste esperienze non restano isolate: la formazione europea del personale scolastico e il dialogo con le scuole estere rappresentano un investimento diretto sulla qualità dell’offerta formativa, sull’innovazione didattica e sull’organizzazione della scuola. Ciò che docenti e personale hanno appreso all’estero diventa una risorsa condivisa, capace di arricchire l’intera comunità scolastica e di offrire agli studenti opportunità educative sempre più ampie e consapevoli.

Accanto alla formazione, non sono mancati i momenti di scoperta culturale: a Dublino, tra storia, musei, quartieri vivaci e paesaggi naturali; a Budapest, immersi in un patrimonio artistico e architettonico straordinario. Esperienze che aiutano a sentirsi parte di una comunità europea viva, in cui la scuola dialoga con il mondo e si apre al futuro.

Erasmus Plus non è solo mobilità: è crescita, confronto, visione. Ed è anche grazie a queste esperienze che la nostra scuola continua a migliorare, mettendo al centro le persone e la qualità dell’educazione.

Investire nella formazione di docenti e personale significa investire direttamente negli studenti, nel loro presente e nel loro futuro. È così che la scuola cresce: imparando dall’Europa, confrontandosi con altre realtà educative e portando ogni esperienza dentro le aule, nei progetti e nelle relazioni quotidiane.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, a vario titolo, hanno lavorato per la realizzazione di questo importante progetto e soprattutto alle aziende Fiasconaro e Tumminello che ci hanno permesso di condividere con i partners europei i loro eccellenti prodotti, testimonianza dell’impegno, la cura e la sapienza che il nostro territorio da sempre riesce ad esprimere.

Ed è con questo spirito che l’IIS Luigi Failla Tedaldi continua a lavorare per costruire una scuola sempre più europea, competente, con radici profonde e ali forti.

Il Dirigente scolastico

Prof. Gianfranco Lisanti