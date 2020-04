Crisi economica. Tumminello: “impiegare subito l’avanzo di gestione” – [VIDEO]

Tumminello spiega in un video postato su Facebook la proposta di Castelbuono in Comune fatta all’amministrazione per uscire dalla crisi tracciando le linee guida che dovrebbero essere seguite nello stanziamento dei fondi attribuiti dalla Regione.

In primo luogo, spiega il capogruppo, si deve utilizzare l’avanzo di gestione, inoltre si devono utilizzare i contributi che sono stati accreditati e che non si devono tenere nel cassetto in attesa di future campagne elettorali perché potrebbe essere troppo tardi per alcune attività economiche che già sono in difficoltà.

In sintesi bisogna:

– dare fiato alle attività economiche che hanno abbassato la saracinesca;

– pensare ad un piano di progettazione o di incarichi per professionisti e per i tanti titolari di partita iva;

– sostenere le famiglie;

– attuare piani di sviluppo;

– tutelare le associazioni che hanno contribuito alla crescita economica del paese con le loro attività culturali;.