Da Castelbuono a Palermo per comprare hashish e crack in via Lincoln, arrestati due giovani

Erano partiti da Castelbuono con una Volkswagen Polo per raggiungere il capoluogo e fare acquisti. Finiscono così ai domiciliari due ragazzi di 28 e 29 anni, sottoposti a un controllo dalla polizia venerdì notte

[PalermoToday.it] Erano partiti da Castelbuono, a bordo di una vecchia Volkswagen Polo, per raggiungere il capoluogo e fare “shopping”. La polizia ha arrestato venerdì notte, in via Lincolon, due ragazzi di 28 e 29 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. Sequestrati circa 100 grammi di hashish e circa 10 di crack. Per entrambi, dopo la convalida, il gip ha disposto per loro la misura cautelare dei domiciliari.

Ad eseguire l’arresto sono state le pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato Brancaccio. Erano all’incirca le 3 quando alcuni agenti, passando dalla strada che collega il Foro Italico alla stazione centrale, avrebbero visto vicino a un’auto i due amici che si guardavano intorno con fare sospetto. Sul cofano della Polo, secondo quanto ricostruito, c’erano alcuni oggetti poggiati.

I poliziotti, pensando forse che potessero aver “puntato” qualche auto, si sono fermati e li hanno sottoposti a un controllo. Dalla perquisizione è emerso che i due avevano oltre cento grammi di stupefacenti e circa 500 euro in contanti. I due, sentendosi alle strette, hanno ammesso le proprie responsabilità riferendo di essere venuti da Castelbuono con l’obiettivo di fare rifornimento.