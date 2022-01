Da domani scuola in presenza anche a Castelbuono. Doppi turni a San Paolo

Riprenderanno da domani giovedì 13 gennaio in presenza le attività didattiche presso le istituzioni scolastiche. In particolare nella Scuola dell’Infanzia si effettuerà una riduzione dell’orario, dalle 8,30/9,00 alle 13/13,30, mentre nella Scuola Primaria del plesso “San Leonardo” le famiglie provvederanno con pasto domestico e l’orario delle lezioni sarà regolare.

Poiché i lavori di messa in sicurezza dell’ala del plesso P. Sapienza (lato scalinata castello) non sono stati ancora ultimati, si rende necessario garantire lo svolgimento delle attività didattiche ricorrendo ancora temporaneamente ai doppi turni, con un’articolazione oraria ridotta fino a sabato 15 gennaio 2022. Pertanto, da giovedì 13 a sabato 15 gennaio, il piano orario sarà il seguente: le classi del corso “B” svolgeranno le attività in orario antimeridiano (dalle 8.15/8.25 alle 12.15/12.25), mentre quelle del corso “A” svolgeranno le attività in orario pomeridiano (dalle 13.15/13.25 alle 17.15/17.25).

Pertanto allo stato attuale, l’ordinanza sindacale n. 3\22 che ha disposto lo svolgimento in DAD delle attività scolastiche causa Covid-19 deve intendersi revocata poiché – così come è stato chiarito con ordinanza della Regione Sicilia e ribadito da circolare del Prefetto, i poteri dei sindaci ai fini della chiusura delle scuole sono limitati alle zone dichiarate con provvedimento regionale arancioni e rosse previo parere positivo dell’ASL.