Da lunedì il dott. Roberto Scirpo sostituirà il dott. Imburgia

(Dalla pagina FB del Comune) – Alla luce delle numerose note intercorse tra l’Amministrazione Comunale e il Direttore del distretto socio-sanitario 33 Dottore Calcò, con le quali non si è trovato un medico disponibile che sostituisse il dottore Imburgia, immediatamente l’assessore Cusimano in collaborazione al prezioso contributo del nostro concittadino e giovane medico Dottore Fabio Tumminello, hanno avviato una serie di telefonate alla ricerca di un medico disponibile che sostituisse il dottore Imburgia.

“Alla fine abbiamo trovato disponibile il Dottore Roberto Scirpo, un giovane medico che firmerà il contratto lunedì mattina al distretto e subito dopo prenderà già servizio a Castelbuono, sostituendo appunto il dottore Imburgia, afferma l’Assessore Anna Lisa Cusimano, il quale si è messo a disposizione anche per effettuare tutti i vaccini antinfluenzali ai propri pazienti. Ringraziamo ancora una volta il dottore Fabio Tumminello e il direttore del distretto per la disponibilità avuta e ci scusiamo con tutti quei cittadini che in questi giorni ed in queste ore continuano a chiamarci per questo disservizio che si era creato.

Da lunedì sarà presene il Dottore Roberto Scirpo, che abbiamo già sentito, oltre a ringraziarlo per aver dato la sua totale disponibilità, lo ringraziamo in anticipo per tutto quello che farà.

Ricordiamo che i vaccini vanno prenotati telefonicamente ad ogni medico di base che vi dirà quando recavi a San Francesco per effettuare il vostro, attendete indicazioni.Confidiamo pure nella preziosa collaborazione da parte dei cittadini tutti”.