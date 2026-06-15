Da oggi 15 al 21 giugno 2026, le artiste Marisa Battaglia e Judith Boy trasformeranno San Mauro Castelverde in un atelier a cielo aperto

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