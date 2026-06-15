Da oggi 15 al 21 giugno 2026, le artiste Marisa Battaglia e Judith Boy trasformeranno San Mauro Castelverde in un atelier a cielo aperto

Da oggi 15 al 21 giugno 2026, le artiste Marisa Battaglia e Judith Boy trasformeranno il comune madonita in un atelier a cielo aperto, fondendo pittura en plein air, laboratori per la comunità e una sfilata di alta moda ecologica.

San Mauro Castelverde, cuore pulsante delle Madonie, da oggi 15 giugno e fino al 21 giugno, si trasforma in un laboratorio creativo e performativo di respiro internazionale. Il Comune madonita ospiterà la residenza d’artista “Il respiro del paesaggio”, un progetto che vedrà protagoniste le artiste Marisa Battaglia e Judith Boy, impegnate in un percorso creativo ispirato alla natura, ai colori e all’identità della Sicilia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far dialogare le arti visive contemporanee con l’architettura e la comunità locale e rientra nel progetto finanziato dal PNRR – Attrattività dei Borghi, Linea B. L’arte esce così dai luoghi canonici e chiusi per farsi evento pubblico e relazionale, offrendo ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di assistere alla genesi dell’opera d’arte e di interagire direttamente con le autrici.

Le protagoniste: due sguardi sulla Sicilia tra materia e natura

Marisa Battaglia, artista palermitana che vive e lavora nel capoluogo siciliano, da sempre trae ispirazione dalla forza espressiva dei paesaggi dell’isola. Durante la residenza realizzerà un’opera dedicata a uno scorcio o a un elemento caratteristico del paesaggio maurino. Il suo lavoro si svilupperà anche attraverso momenti di pittura en plein air e attività aperte al pubblico, offrendo ai cittadini la possibilità di avvicinarsi alle tecniche della pittura a olio e acrilica.

Accanto a lei, l’artista tedesca Judith Boy, residente in Sicilia da diversi anni, porterà avanti una ricerca incentrata sul rapporto tra natura, colore e sostenibilità. Nota per la produzione artigianale di pigmenti ricavati da piante e materiali naturali, Judith realizzerà opere ispirate ai simboli del futurismo e agli elementi identitari della Sicilia, utilizzando anche la tecnica della cianotipia con il supporto della flora locale.

Il programma della residenza prevede tre giornate iniziali, dal 15 al 17 giugno, dedicate alla ricerca sul territorio e alla progettazione delle opere. Il 18 e il 19 giugno le artiste lavoreranno all’aperto, portando la pratica artistica direttamente nelle strade del paese e favorendo l’incontro con residenti e visitatori. Sabato 20 giugno, dalle ore 10.00 alle 12.00, si svolgerà un laboratorio di pittura aperto a quanti desiderino sperimentare il lavoro su tela sotto la guida delle artiste. Nel pomeriggio, alle ore 18.00, si terranno le prove della sfilata artistica prevista per il giorno successivo.

Momento culminante della settimana sarà l’evento “La Sicilia in altra veste”, in programma domenica 21 giugno alle ore 18.00. Si tratta di una originale esibizione di creazioni artistiche da indossare, ispirate ai colori, alle forme e agli elementi naturali della Sicilia. La passerella, allestita nel centro del paese, diventerà uno spazio di incontro tra moda, arte e territorio.

Marisa Battaglia presenterà alcune creazioni del suo brand “Da Tela a Tela”, progetto che trasforma le immagini dei suoi dipinti in tessuti e capi d’abbigliamento. Paesaggi, scorci costieri e vedute delle Madonie diventano così bluse, abiti e accessori che raccontano la Sicilia attraverso il linguaggio della moda.

Judith Boy proporrà invece una selezione di capi unici realizzati con seta, chiffon, cotone, lino e materiali di recupero, arricchiti da reti da pesca, perline di vetro e cristalli. Le sue creazioni evocano i quattro elementi naturali – acqua, vento, terra e fuoco – e interpretano la Sicilia come un grande laboratorio creativo a cielo aperto.

La manifestazione si concluderà alle ore 18.45 con la consegna alla comunità delle opere realizzate durante la residenza, testimonianza concreta del dialogo instaurato tra le artiste e il territorio.

La residenza “Il respiro del paesaggio” rappresenta un’importante occasione di valorizzazione culturale per San Mauro Castelverde, promuovendo la partecipazione attiva della cittadinanza e offrendo una nuova lettura del paesaggio siciliano attraverso lo sguardo dell’arte contemporanea.