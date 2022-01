Da San Francesco a Piazza Parrocchia, strada totalmente al buio da una settimana

Riceviamo la segnalazione di un strada del centro storico totalmente al buio da circa una settimana. Si tratta della via Torquato Tasso a partire da piazza San Francesco fino a vicolo degli Angeli che immette in piazza Parrocchia.

La stradina di per sé molto stretta, è molto frequentata da pedoni che dalle zone più esterne raggiungono il centro storico, per esempio ci sono tanti fedeli che alla sera raggiungono la Chiesa Madre per assistere alla messa giornaliera.

Gli organi preposti dovrebbero al più presto ripristinare l’illuminazione pubblica, soprattutto per la scarsa sicurezza di chi percorre a piedi quella strada nelle ore serali e infatti notizia di oggi che una signora ieri sera sarebbe caduta a causa della scarsa visibilità.