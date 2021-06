Da stasera alla Matrice Nuova la tradizionale tredicina in onore di Sant’Antonio da Padova

In basso il programma dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova, le celebrazioni per i tredici giorni dedicati al Santo di Padova si terranno presso la parrocchia SS. Natività di Maria Vergine

PARROCCHIA SS. NATIVITA’ DI MARIA VERGINE CONGREGAZIONE DI SANT’ANTONIO DI PADOVA

CASTELBUONO 1 -13 GIUGNO

PROGRAMMA

Martedì 1 Giugno

Alle Ore 18.00 Coroncina a Sant’ Antonio di Padova

Alle Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica

Mercoledì 2 Giugno

Alle Ore 8.30 Coroncina

Alle Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica

Alle Ore 18.00 Coroncina

Alle Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica

Giovedì 3 Giugno

Alle Ore 8.30 Coroncina

Alle Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica

Alle Ore 17:30 Adorazione Eucaristica

Alle Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica

Venerdì 4 Giugno

Alle Ore 8.30 Coroncina

Alle Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica

Alle Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica

Sabato 5 Giugno

Alle Ore 8.30 Coroncina

Alle Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica

Alle Ore 18.00 Coroncina

Alle Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica

Domenica 6 Giugno Solennità del Corpus Domini

Alle Ore 9:00 Celebrazione Eucaristica

Alle Ore 11.00 Celebrazione Eucaristica

Alle Ore 18.30 Coroncina

Alle Ore 19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica alla quale invitiamo autorita cittadine e confraternite a presenziare in rappresentanza ( 3 per ogni Confraternita Congregazione con l’ abitino e senza stendardi )

A seguire esporremo la SS. Eucaristia, la adoreremo per un congruo tempo, con Essa impartiremo la solenne benedizione e solennemente la riporremo nel tabernacolo.

Lunedì 7 Giugno

Alle Ore 8.30 Coroncina

Alle Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica

Alle Ore 18.00 Coroncina

Alle Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica

Martedì 8 Giugno

Alle Ore 8.30 Coroncina

Alle Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica

Alle Ore 18.00 Coroncina

Alle Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica

Giugno 9 Mercoledì

Alle Ore 8.30 Coroncina

Alle Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica

Alle Ore 18.00 Coroncina

Alle Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica

Giovedì 10 Giugno

Alle Ore 8.30 Coroncina

Alle Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica

Alle Ore 17.30 Adorazione Eucaristica

Alle Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica

Venerdì 11 Giugno

Alle Ore 8.30 Coroncina Del Rosario

Alle Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica

Alle 17:30 Adorazione Eucaristica nella Solennità del Sacro Cuore di Gesù

Alle Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica

Sabato 12 Giugno

Alle Ore 8.30 Coroncina

Alle Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica nella memoria del Cuore Immacolato di Maria

(pomeriggio non ci sarà Messa)

Domenica 13 Giugno

Alle Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica

Alle Ore 11.00 Celebrazione Eucaristica

Alle Ore 18.00 Coroncina

Alle Ore 19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica