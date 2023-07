Da Totò a Vasco:I migliori performer dei due miti Italiani stasera al Divino Festival. Spettacoli per bimbi nel pomeriggio

Siamo lieti di annunciare l’entusiasmante programma per la seconda giornata, che si svolgerà il 1° luglio 2023.

La manifestazione prenderà il via alle 17.00 con l’apertura degli stand enogastronomici in via Sant’Anna, dove i visitatori avranno l’opportunità di immergersi nelle delizie culinarie della regione. Saranno presenti numerose tipicità locali, pronte per essere gustate e apprezzate da tutti i palati.

Alle 18.00, uno strabiliante spettacolo di strada di Jonathan Marquis intrigherà e incanterà grandi e piccini. L’artista saprà catturare l’attenzione di tutti i passanti con la sua abilità e creatività, regalando un’esperienza indimenticabile.

A seguire, alle 18.30, Radio Time trasmetterà in diretta il Divino Festival, con interviste alle aziende presenti e ai visitatori. La musica accompagnerà l’atmosfera, creando un connubio perfetto tra suoni e sapori.

Ma la vera attrazione serale inizierà alle 21.30, quando sul palco di Piazza Castello si esibirà Umberto Del Prete, talentuoso attore e regista napoletano. Del Prete, con una carriera iniziata nel 1999, ha calcato i palcoscenici di tutto il paese e ha lavorato in produzioni cinematografiche e televisive di successo. Il suo talento è stato riconosciuto nel 2018, quando è stato scelto da Saverio Costanzo per interpretare un ruolo di grande rilievo nella celebre serie televisiva “L’amica geniale”. Una performance indimenticabile che testimonia la sua abilità di trasmettere emozioni attraverso la recitazione.

A seguire, le note coinvolgenti dei Colpa d’Alfredo si diffonderanno nell’aria di Piazza Castello, regalando a tutti i presenti un emozionante tributo al mitico Vasco Rossi. Sarà un momento di pura energia e coinvolgimento, dove la musica sarà protagonista.

Inoltre, durante la serata, avrà luogo la premiazione di quattro personaggi che si sono distinti nel mondo dell’enogastronomia, tra cui il rinomato Oscar Farinetti. Sarà un momento di celebrazione per coloro che hanno contribuito a promuovere la cultura e l’eccellenza enogastronomica.

Non perdete l’occasione di partecipare a questa affascinante manifestazione, dove il gusto e l’arte si fondono in un’esperienza indimenticabile.

Per ulteriori informazioni e programma completo, visitate il sito ufficiale del Divino Festival di Castelbuono.