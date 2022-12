Da Zelig al Grifeo, al via la prevendita per lo spettacolo di Dado

Ascolta l'articolo

Al via prevendita dei biglietti per lo spettacolo “Dado a tutto tondo” del cabarettista romano Dado, direttamente da Zelig,che porterà in scena il prossimo 29 dicembre al Teatro Cinema Grifeo di Petralia Sottana,unica data siciliana.

I biglietti sono disponibili direttamente al botteghino del Teatro Grifeo oppure al link https://gofund.me/edf5f081 (facendo una donazione di almeno 5 euro e scrivendo il proprio nome e cognome x Dado) per poi ritirare il biglietto la sera dello spettacolo,che lo ricordiamo è organizzato in collaborazione con il Comune di Petralia Sottana,in occasione dei 160 anni del Teatro Cinema Grifeo.Per maggiori info telefonare al 3494543601.