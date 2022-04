Daino ferito a Castelbuono, soccorso dai forestali

Ascolta l'articolo

L’animale è stato trasportato al centro recupero fauna selvatica

(ANSA) – CASTELBUONO, 14 APR – I forestali del comando regionale hanno recuperato un giovane esemplare di daino gravemente ferito segnalato da una persona che vive in contrada “Barraca”, vicino al centro abitato di Castelbuono.



Il daino ferito ad una gamba è stato prelevato da una pattuglia del comando che di occupa proprio di recupero e primo soccorso di fauna selvatica in difficoltà L’animale è stato trasportato al centro recupero fauna selvatica di Ficuzza dove gli saranno prestate le prime cure e successivamente verrà affidato ad un veterinario per gli interventi necessari per poter tornare di nuovo nei boschi delle Madonie.