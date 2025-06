Dal 10 al 13 luglio torna “Castelbuono è una Favola”: teatro per l’infanzia e i ragazzi al centro della scena

CASTELBUONO – Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con “Castelbuono è una Favola”, la rassegna teatrale dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, giunta alla sua 29ª edizione. L’iniziativa, promossa dal Comune di Castelbuono con la direzione artistica di Giuseppe Vignieri e a cura della Compagnia I Trovatori, animerà il borgo madonita dal 10 al 13 luglio 2025 con spettacoli, laboratori e momenti di condivisione pensati per tutta la famiglia.

Il programma si rivolge in particolare ai più piccoli, accompagnandoli in un percorso fatto di immaginazione, ascolto e scoperta, ma rappresenta anche un’occasione preziosa per i genitori, chiamati a vivere con loro un’esperienza culturale intensa e gratuita.

Tra le principali novità dell’edizione 2025, spicca il Campus Teatrale a cura della compagnia I Trovatori: un’esperienza intensiva di formazione artistica ospitata presso il Seminario Vescovile di San Guglielmo, realizzata con il supporto della Fondazione Sicilia. A partecipare, i giovani allievi dei gruppi Mecenatia, Casa Teatro Bagheria e Utopia – Piccola Società Teatrale, che concluderanno il percorso domenica 13 luglio con lo spettacolo collettivo Narrastorie, una performance estemporanea aperta al pubblico nel quartiere di Santa Croce.

Gli appuntamenti si susseguiranno in diverse location del paese, con spettacoli poetici, divertenti e intensi, sempre a ingresso gratuito.

Giovedì 10 luglio

Ore 20.30 – Apertura del festival – Parco delle Rimembranze

(A cura del laboratorio teatrale “Pronti, sipario!” 2024/25 – I Trovatori)

(Spettacolo di magia e bolle di sapone a tema circense)

Venerdì 11 luglio

Ore 18.30 – La gabbianella e il gatto – Parco delle Rimembranze

(Adattamento e regia di Stefania Sperandeo – laboratorio “Favolando” 2024/25)

(Associazione Allunaggio – Compagnia Décalé)

Sabato 12 luglio

Ore 18.30 – Quel ramo del lago di… – Sagrato della Chiesa di Santa Croce

(Utopia – Piccola Società Teatrale)

(Compagnia Teatrabile)

Domenica 13 luglio