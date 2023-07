Dal 15 al 23 luglio a Casa Speciale la collettiva d’arte contemporanea itinerante “Bellezza italiana”

A Castelbuono dal 15 al 23 luglio 2023 nei locali di “Casa Speciale” piazza Margherita, sarà ospitata la collettiva d’arte contemporanea itinerante “Bellezza italiana”. L’evento ideato e curato dall’artista Mario Castellese e organizzato dall’Associazione Art Emotions For Soul (Mussolente VI) vede il il patrocinio del comune di Castelbuono la collaborazione dell’istituzione culturale Centro Polis e dell’Associazione culturale pittamu di Castelbuono.

Nella collettiva “Bellezza italiana” saranno presentate non solo opere che si ispireranno ai settori più importanti come moda, meccanica, alimentare, arredi ed editoria anche in quelli del paesaggio naturalistico, monumenti, arte, musica, cinema, letteratura, teatro, e tutto ciò che esalta le tradizione o le bellezze dell’Italia.

Giorno 22 in occasione del finissage la collettiva sarà arricchita con la performance del danzatore Giovanni Cilluffo con “Tracce di bellezza” a cura di Kalsa Compagnia con le musiche di Piero Sciascia, costumi Emporio Cantieri e produzione Cantieri Associati. L’esibizione partirà alle ore 18 da “Casa Speciale” dislocandosi in un breve percorso urbano nel centro storico.

Al finissage Interverranno il Sindaco Mario Cicero, l’Assessore alla cultura Dario Guarcello, il curatore e organizzatore Mario Castellese e la co-curatrice Vania Erica Chicca Maso.

Alla collettiva hanno aderito i seguenti artisti provenienti da diverse parti d’Italia: Cinzia ALOISI di Taormina, Aurora BIUNDO di Castelbuono, Laura CAPPUCCIO di Bassano del Grappa, Elisabetta CASTELLO di Genova, Mimmo EMANUELE dell’Aquila, Antonino GAMBINO di Palermo, Susanna GATTO di Mestre, Luciana GIURIATO di Abano Terme (PD), Angela GRECO di Villanova Mondovì (CN), Francesco LICCIARDI di Castelbuono, Luigina MASSARIA di Ancona, Ambra e Debora MEDIATI di Castelbuono, Roberta MELLO TEGGIA di Biella, Alessandro PASSARINO di Torino, Alessandra STEFANI di Salcedo (VI) e Antonio ZENADOCCHIO dell’Aquila.