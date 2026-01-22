Dal 26 gennaio al 20 febbraio 2026 modifiche temporanee di apertura al pubblico del Museo Civico di Castelbuono

Il Museo Civico di Castelbuono comunica al pubblico alcune variazioni temporanee degli orari di apertura, necessarie per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione e l’avvio delle successive fasi dei lavori previsti dai progetti di accessibilità e valorizzazione finanziati nell’ambito del PNRR – Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi”, con il sostegno dell’Unione Europea – Next Generation EU.

In particolare, da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio 2026 il Museo Civico e l’intero complesso del Castello dei Ventimiglia resteranno chiusi al pubblico.

A partire da sabato 31 gennaio e fino a venerdì 6 febbraio 2026, il Museo Civico riaprirà parzialmente, con accesso consentito agli spazi museali, ad esclusione della Cappella Palatina, temporaneamente non visitabile.

Dal 7 febbraio 2026 avranno avvio le ulteriori fasi operative dei lavori PNRR, che comporteranno una nuova chiusura temporanea degli spazi museali. Salvo variazioni legate all’andamento degli interventi, la conclusione dei lavori è prevista per il 20 febbraio 2026, con possibile riapertura dell’intero complesso a partire da sabato 21 febbraio 2026.

Eventuali anticipazioni o aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati al pubblico.

Il Museo Civico di Castelbuono ringrazia per la collaborazione e la comprensione durante un periodo di necessaria transizione, finalizzato a migliorare la fruizione, l’accessibilità e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Gli aggiornamenti sugli orari e sulle modalità di visita saranno disponibili sul sito ufficiale www.museocivico.eu e sui canali di comunicazione istituzionali.

Cosa visitare a Castelbuono

durante la chiusura del Museo Civico

Durante il periodo di chiusura del Museo Civico, Castelbuono continua a offrire occasioni di scoperta e approfondimento culturale.

Consigliamo al pubblico la visita del rinnovato Museo Naturalistico Minà Palumbo, spazio dedicato alla conoscenza del patrimonio scientifico, naturalistico e storico delle Madonie, recentemente riallestito con un percorso espositivo aggiornato e accessibile.

Per informazioni: www.museonaturalisticominapalumbo.it