Dal 27 giugno riaprono le Torri della Cattedrale di Cefalù

Dopo un lungo stop, dovuto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, durato oltre due mesi, la Cooperativa Sociale Il Segno, costituita lo scorso febbraio e fortemente voluta da S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, nell’ottica di arginare i gravissimi fenomeni della disoccupazione giovanile e dello spopolamento della nostra terra, apre finalmente le porte alla stagione estiva degli Itinerari della Cattedrale di Cefalù.

La Cooperativa sociale Il Segno annuncia con gioia l’apertura dei percorsi e la ripresa dell’attività lavorativa, manifestando con grande entusiasmo un momento estremamente importante per la realizzazione di tutti gli obiettivi prefissati: la diffusione delle bellezze storico – culturali che concernono la Cattedrale di Cefalù, e l’accoglienza mirata al coinvolgimento attivo del visitatore che si appresta a scoprire per la prima volta dei luoghi ricchi di storia ed emozione.

A partire da sabato 27 giungo 2020 le visite saranno effettuabili tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Gli Itinerari comprendono la visita alle Torri e ai Tetti della Cattedrale, ai Mosaici* del catino absidale, alla Sacrestia, all’Area Museale, al Salone Sansoni, alla Cappella Vescovile ed al Chiostro Canonicale.

Al fine di rendere la visita del tutto sicura e garantire le giuste misure di distanziamento fisico tra i visitatori, gli ingressi saranno contingentati nell’osservanza dei protocolli di sicurezza e delle normative vigenti. Per questi motivi l’ingresso e l’uscita dal percorso saranno differenziati, accedendo unicamente da Via Passafiume (fianco destro della Cattedrale). L’ingresso sarà dotato di dispenser con gel mani igienizzante ed ai visitatori verrà misurata la temperatura corporea prima di accedere ai percorsi. È obbligatorio indossare la mascherina durante lo svolgimento della visita.

Per evitare che si possano creare degli assembramenti, pur potendo acquistare i ticket presso la biglietteria, è consigliabile effettuare l’acquisto dei ticket di ingresso sul sito web ufficiale www.duomocefalu.it dove sarà possibile prenotare direttamente la fascia oraria desiderata per la visita e trovare tutte le informazioni necessarie.

Vi aspettiamo, in tutta sicurezza, per vivere insieme una nuova splendida avventura!

*Le aree dei Mosaici e della Sacrestia non saranno accessibili durante le Celebrazioni Eucaristiche.