Dal 3 al 9 luglio torna Castelbuono è una Favola. Il programma

Ecco il ricco programma della manifestazione tanto attesa dai bambini e dalle famiglie che si svolgerà a Castelbuono dal 3 al 9 Luglio.

Il tema scelto quest’anno e dedicato alle famiglie è EDUCARE AL MERAVIGLI…OSO!

Si è arrivati ad individuare questa tematica portante in seguito a profonde riflessioni sul particolare e difficile momento storico che stiamo attraversando e a quanto possa essere importante educare all’arte dello stupore, della scoperta della presenza dello straordinario nel mondo ordinario, come linea guida per reinventare la passione per la vita come motore di conoscenza e consapevolezza.

Il programma, vasto e articolato, si sviluppa lungo l’arco di una intera settimana e prevede ogni giorno spettacoli di arte varia, laboratori creativi ed educativi, un convegno che vede la presenza di esperti nel settore delle artiterapie e della educazione efficace, una passeggiata alla scoperta delle meraviglie del nostro territorio, l’invito ad usare la propria creatività in varie direzioni, il tutto nella cornice ideale della relazione, dell’inclusione delle diverse abilità e della scoperta delle peculiarità personali.

Sostenuta dalla disponibilità generosa dei moltissimi volontari e fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, l’edizione 2023 di “Castelbuono è una favola, educare al meravigli…OSO” promette di far vivere alle tante famiglie che interverranno occasioni di crescita personale attraverso il gioco antico e sempre nuovo del Teatro e delle Arti come mezzo per educare e prendersi cura di Se stessi, degli Altri e dell’Ambiente.