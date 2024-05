Dal 30 maggio iscrizioni 2024/25 aperte al Micro Nido Comunale

Si rende noto che da giovedì 30 maggio sono aperte le iscrizioni al Micro Nido Comunale per l’anno educativo 2024/2025 (Settembre 2024 – Giugno 2025).



Il Micro Nido può accogliere un numero massimo di 22 bambini (con tolleranza di un ulteriore 10%) di età compresa tra 12 e i 36 mesi e comunque rientranti, per autonomie, nelle categorie Semidivezzi e/o Divezzi.



Per i bambini che non avranno ancora compiuto il primo anno di età entro il mese di Settembre 2024, potrà comunque essere presentata l’istanza, fermo restando la priorità nella stesura della graduatoria per i possessori del requisito anagrafico.



Pertanto, chi non è in possesso del requisito anagrafico (12 mesi entro il 30 settembre), rientrerà, comunque, in graduatoria per un possibile inserimento al compimento del 1 anno di età in caso di posti disponibili.



La Graduatoria tra le istanze pervenute entro il termine di scadenza, stilata in base ai criteri riportati nel modulo di iscrizione, sarà approvata entro il 22 Luglio 2024 con determina dirigenziale.



È fatta salva la possibilità di presentare istanza d’iscrizione anche successivamente alla scadenza dell’avviso. Per tali casi, che non rientreranno nella graduatoria approvata con determina, sarà applicato il criterio della data di nascita per l’accesso al servizio se in presenza di posti disponibili e ad esaurimento della citata graduatoria.



Il modello di domanda, scaricabile da questa pagina o richiedibile all’Ufficio dei Servizi Sociali, va presentato con allegata documentazione richiesta, entro lunedì 1 Luglio 2024 all’Ufficio Protocollo.



L’inizio delle attività educative avverrà solo dopo l’espletamento delle necessarie procedure amministrative che potranno garantire il corretto funzionamento del servizio, comunque ricadenti nel mese di Settembre.



Si ricorda che l’iscrizione e la frequenza al Micro Nido Comunale permette la fruizione del Bonus Nido dell’INPS a titolo di rimborso della quota di compartecipazione versata mensilmente.

La Responsabile del I Settore