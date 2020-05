Con ordinanza sindacale valida a decorrere dal prossimo 4 giugno il sindaco Mario Cicero ha autorizzato lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì. Come si legge nell’ordinanza lo svolgimento del mercato sarà soggetto ad alcune disposizioni di sicurezza come per esempio il posizionamento delle bancarelle solo in un singolo lato di via Mazzini mentre l’altro sarà destinato al traffico pedonale.