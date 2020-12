Dal 7 dicembre ripresa attività didattiche in presenza – Scuola Primaria e Scuola secondaria I grado

La circolare della dirigente dell’Istituto comprensivo Francesco Minà Palumbo, Prof.ssa Francesca Barberi, in cui si comunica che a partire da lunedì 7 dicembre 2020 le attività didattiche della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado di Castelbuono riprenderanno in presenza in orario antimeridiano.

Al fine di garantire una graduale ripresa in sicurezza, le lezioni previste in orario pomeridiano saranno svolte in DDI, ad eccezione di quelle di strumento che saranno in presenza, fino alla sospensione delle attività didattiche per le vacanze natalizie.

In vista della ripresa delle attività didattiche, la scrivente di concerto con l’Amministrazione comunale invita il personale in indirizzo e gli alunni ad effettuare su base volontaria il test rapido antigenico.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Francesca Barberi