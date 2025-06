Dal Giappone a peso d’oro al cemento sulla Mufara: Ente Parco delle Madonie nella bufera in piena estate

Sull’alto e verde crinale delle Madonie si affrontano le due fazioni a colpi di rivendicazioni, polemiche e lesa maestà.

Da un lato abbiamo la governance dell’Ente Parco delle Madonie freschi di controllo dei validatori Geopark Unesco chiamati a verificare se il territorio ha superato certe criticità e dall’altro un’opinione pubblica sempre più agguerrita che è stanca delle mandrie di cinghiali e daini, alle quali si aggiungono tre chicche per niente di poco conto che hanno fatto discutere e molto anche la stampa nazionale.

Monte Mufara

Di nuovo conio è infatti la sorpresa per un viaggio ad Osaka per la promozione dell’Ente Parco costato alle casse della Regione Sicilia la cifra monstre di 280 mila euro. Come riportato da la Repubblica, la spesa è stata giustificata come destinata alla realizzazione di uno spot video promozionale per l’Expo giapponese, senza però il parere dei revisori dei conti e in presenza di carenze strutturali nel Parco: mancanza di personale, sentieri trascurati e il persistente problema della fauna selvatica.

Chiamate allora per un giudizio sulla lussuosa missione gli escursionisti alle prese con sentieri sempre più intuitivi, misteriosi per non dire abbandonati.



E che dire del pregevole manufatto artistico che sta sorgendo sul Monte Mufara, le cui immagini dei primi lavori fanno davvero inorridire e ci preparano ad un secondo scempio sulla scia di quanto visto e sopportato sul Monte San Salvatore dove insiste una colata di cemento armato per un manufatto inutile, desolato e al pari abbandonato come i sentieri.

Monte S. Salvatore



Ed infine, riflettiamo anche sulla lotta di resistenza di Matteo Orlando, eroe della divulgazione dei luoghi madoniti al quale sarebbe stato inibito di usare il termine Parco delle Madonie?

Continuando così, di verde rimarrà solo la speranza.