Dal Lions Club Cefalù, 500 paia di occhiali per i meno fortunati e Screening gratuiti

Una mattinata all’insegna della prevenzione, della solidarietà e del servizio alla comunità ha animato il Lungomare “G. Giardina” di Cefalù, dove il Lions Club Cefalù ha promosso una significativa giornata di screening gratuiti sanitari e raccolta umanitaria di occhiali usati, nell’ambito delle attività del Distretto Lions 108 YB Sicilia, guidato dal Governatore Diego Taviano, sotto il motto “Concretezza e Fraternità nel Servizio”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cefalù, si è svolta sul Lungomare cittadino. Numerosi cittadini hanno aderito ai controlli gratuiti dedicati alla misurazione della glicemia, della pressione arteriosa e allo screening audiometrico dell’udito.

Particolarmente apprezzata la presenza del caravan Amplifon, con la Dott.ssa Emanuela Parinello e la sua assistente, che hanno effettuato gli screening audiometrici rivolti alla popolazione. Fondamentale anche il supporto della Croce Rossa Italiana, Comitato di Campofelice di Roccella, presente con ambulanza, gazebo, tavoli e panche, garantendo assistenza logistica e sanitaria durante l’intera manifestazione.

Nel corso della giornata sono state effettuate circa settanta misurazioni della glicemia e della pressione arteriosa, mentre una dozzina sono stati gli screening audiometrici eseguiti dal personale specializzato Amplifon.

Importante anche il risultato ottenuto dalla raccolta di occhiali usati, storica attività umanitaria del Lions International. Grazie alla raccolta avviata nelle settimane precedenti presso la farmacia del socio Giovanni Messina sono stati raccolti circa 250 paia di occhiali, ai quali si sono aggiunti altri 250 paia raccolti presso l’ottica della presidente Sonia Di Gaudio, per un totale complessivo di 500 paia di occhiali destinati ai programmi solidali del Lions.

Presenti e operativi nel corso della manifestazione anche i medici del Club Roberto Barranco, Silvana Leanza e Giovanna Cangelosi, insieme al diabetologo Dott. Tindaro Iraci, presenza ormai consolidata e preziosa nelle attività sanitarie promosse annualmente dal sodalizio cefaludese.

“Abbiamo vissuto una giornata intensa di autentico servizio alla comunità – ha dichiarato la presidente del Lions Club Cefalù Sonia Di Gaudio – e desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Nonostante le condizioni meteorologiche non favorevoli, la partecipazione dei cittadini è stata significativa e ci incoraggia a proseguire nel nostro impegno a favore della prevenzione e della solidarietà. Grande soddisfazione anche per la raccolta di ben 500 paia di occhiali usati, che rappresentano un concreto gesto di vicinanza verso chi vive situazioni di difficoltà”.