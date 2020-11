“Dal sogno all’incubo”, lettera aperta di Antonino Brancato ai dirigenti dei Democratici per Castelbuono

(Riceviamo e pubblichiamo) – S.O.S. DAL SOGNO ALL’INCUBO.

Cari amici del movimento Democratici per Castelbuono, credo che sia venuto il momento di fare una serena riflessione su quanto accaduto in questi ultimi giorni.

Come probabilmente ognuno di noi ha compreso, ci troviamo in un momento storico in cui il coronavirus ha accelerato ed aggravato molti problemi che già conoscevamo e ora si è aggiunto alle tante difficoltà contro le quali siamo costretti a combattere. Lo sapete che ci sono centinaia di nostri concittadini senza il medico di base?

Chi li deve assistere? Credetemi, dopo il messaggio del Sindaco di ieri sera mi sono trovato in uno stato di sconforto e scoraggiamento per il repentino passaggio in pochissimo tempo dal sogno covid free all’incubo 43 positivi sintomatici e asintomatici, ai quali va subito la nostra solidarietà e la speranza che quanto prima possono rientrare guariti.

Detto questo siamo chiamati a guardare avanti, tutti dobbiamo comprendere che il virus non si combatte con i comunicati stampa e la dialettica politica.

Tornando al messaggio di ieri sera, sarà stata la mia impressione, ho trovato un Sindaco, solo, disarmato e alle prese con una serie di problemi più grandi di lui. Mi sono fatto delle domande: ma è possibile che nessuno di voi senta il bisogno di uscire fuori dal fortino dove vi siete rinchiusi già all’indomani della competizione elettorale, per cercare collaborazione all’esterno, per unire risorse umane con il fine di riuscire a trovare delle soluzioni diverse, da quelle utilizzate fino ad oggi?

Non è più tempo del dire ma del fare se veramente volete dare un significato a quel nome che avete messo nel contrassegno elettorale: Castelbuono. Chiudo con una proposta che spero possa essere presa in considerazione. Lo sapete che nel nostro paese ci sono molti medici che potrebbero darci una mano? Perchè non coinvolgerli? Perchè non provare a creare una task force di persone competenti? Ringrazio tutte le persone che vorranno mettere a disposizione le loro competenze per aiutarci a superare questo difficilissimo momento per la nostra comunità.