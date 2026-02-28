Dalla Cei 229mila euro per il restauro della Chiesa della Sacra Famiglia di Locati

Lo stanziamento da parte della Conferenza Episcopale Italiana nell’ambito degli interventi sugli edifici di culto costruiti da più di 20 anni

L’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana ha concesso, su richiesta del Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, con l’apporto dell’Ufficio Tecnico della Curia diocesana, un contributo di 229.268 euro per finanziare il progetto di restauro e manutenzione della Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, di Locati, frazione di Bompietro (PA). Progettista dell’intervento l’Arch. Salvatore Vignieri incaricato dal parroco don Rosario Giardina.

Il finanziamento rientra tra i contributi concessi dalla Cei nell’ambito degli interventi per gli edifici di culto costruiti da più di 20 anni.

L’approvazione ufficiale della Conferenza Episcopale è stata comunicata lo scorso 25 febbraio.

Per la Chiesa della Sacra Famiglia, eretta nel 1874, è prevista la manutenzione straordinaria delle coperture, degli intonaci interni ed esterni, la sostituzione degli infissi, la sistemazione della pavimentazione, la rimozione dell’umidità nell’area del presbiterio, la realizzazione del nuovo impianto elettrico per una spesa complessiva di 327.526 euro e va a completare un primo intervento, già terminato, anch’esso contribuito con i fondi della CEI.