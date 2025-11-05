Dalla collaborazione tra Glenn Gould e Spazioscena “Rising Sounds 2025”: Castelbuono accende la musica con le nuove voci del panorama italiano

Castelbuono si prepara ad accogliere una nuova ondata di musica e creatività con “Rising Sounds 2025”, il ciclo di concerti dedicato alla scoperta e alla valorizzazione delle nuove voci del panorama musicale italiano. La rassegna, nata lo scorso anno, è organizzata dall’Associazione Glenn Gould ETS, curata da Ypsigrock e supportata dal Nuovo IMAIE, con la collaborazione dell’associazione culturale Spazioscena di Castelbuono, che ospiterà tutti gli eventi.

L’iniziativa mira a offrire spazio e visibilità ad artisti emergenti che si distinguono per autenticità, talento e ricerca sonora. I quattro appuntamenti in programma si terranno dal 8 novembre al 31 dicembre, trasformando Castelbuono in un punto di riferimento per la musica indipendente e contemporanea.

Gli artisti protagonisti di questa edizione saranno: fluente, progetto dalle sonorità eteree e introspettive che mescola influenze dream-pop ed elettroniche creando atmosfere delicate e sospese; Simone Matteuzzi, cantautore e polistrumentista che unisce poesia e introspezione in un sound raffinato tra indie e cantautorato contemporaneo; Agenda dei buoni propositi, duo dal carattere ironico e sperimentale, capace di alternare melodie leggere e testi che raccontano la quotidianità con sguardo disincantato; e georgia, georgia, voce femminile potente e sensibile, tra pop elettronico e sfumature soul, capace di creare brani intensi e suggestivi.

Il biglietto intero è di 10 euro, mentre il ridotto (bambini 6-12 anni) è di 5 euro.

🎟️ Acquisto su DICE

L’ingresso è riservato ai soci dell’associazione Spazioscena, ma l’iscrizione è gratuita e può essere effettuata online a questo link: Tesseramento Spazioscena.

Nel frattempo è già disponibile la playlist ufficiale “Rising Sounds 2025”, una selezione che anticipa le sonorità e le emozioni di questa nuova edizione: Ascolta qui.