“Dance Hall”, a San Mauro Castelverde una performance collettiva per promuovere il borgo

San Mauro Castelverde si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto con “Dance Hall”, un evento partecipativo che punta a coinvolgere cittadini di tutte le età in una performance collettiva all’insegna della musica, del divertimento e della promozione del territorio.

L’iniziativa, in programma sabato 18 aprile alle ore 18:00 nella piazza del paese, nasce con l’obiettivo di realizzare un video promozionale del borgo attraverso una coreografia condivisa, semplice e accessibile a tutti. Non è richiesta alcuna esperienza nel ballo: i movimenti saranno facili, coinvolgenti e adatti a bambini, adulti e anziani.

“Dance Hall” si propone infatti come un momento di aggregazione aperto alla comunità, invitando cittadini, associazioni, gruppi e famiglie a partecipare attivamente. L’obiettivo è raggiungere almeno 100 partecipanti, per rendere la performance ancora più significativa e rappresentativa dello spirito del territorio.

Il percorso verso l’evento finale prevede anche due momenti di preparazione aperti a tutti: venerdì 17 aprile alle ore 21:00 con le prove in palestra e sabato 18 aprile dalle ore 16:00 alle 18:00 con le prove direttamente in Piazza.

“Partecipa. Divertiti. Fai parte del video!” è lo slogan che accompagna l’iniziativa, pensata per valorizzare il senso di comunità e promuovere San Mauro Castelverde attraverso un linguaggio creativo e contemporaneo.

“Eventi come questo – dichiara il Sindaco Giuseppe Minutilla – rappresentano un’occasione preziosa per rafforzare il senso di comunità e per raccontare il nostro borgo in modo innovativo e coinvolgente. “Dance Hall” unisce persone di tutte le età in un’esperienza condivisa, capace di trasmettere energia, identità e appartenenza. Invito tutti i cittadini a partecipare: più siamo, più forte sarà il messaggio di valorizzazione del nostro territorio”.

L’appuntamento rientra nel programma intitolato “Ora si cunta – Storie, voci, teatro”, realizzato nell’ambito del progetto “Borgo Vivo: dal mandamento al cambiamento”, vincitore della Linea B del bando PNRR “Attrattività Borghi”.

L’iniziativa, realizzata da Tedacà, compagnia teatrale torinese, in collaborazione con il Comune di San Mauro Castelverde e l’Associazione Culturale e Musicale “L’Eremo” è un’occasione unica per vivere il borgo in modo nuovo, condividere un’esperienza collettiva e contribuire, con entusiasmo e partecipazione, alla valorizzazione del territorio.