Dante tra selva oscura e foresta divina: al Museo F. Minà Palumbo la lectio-spettacolo di Trifone Gargano

L’Associazione Culturale “Rami d’Oro”, nell’ambito della rassegna “Un mese con Dante” e, in collaborazione con il Museo Naturalistico “F. Minà Palumbo”, presenta “La selva oscura e la divina foresta”, una lectio- spettacolo su Dante e la Divina Commedia a cura del Prof. Trifone Gargano che, dopo un tour in varie parti d’Italia, farà tappa a Castelbuono.

L’evento, inserito anche nella rassegna primaverile de “Il Marzo di Minà”, interamente dedicata alla figura di Francesco Minà Palumbo”, si terrà presso la Sala Morici del Museo Naturalistico sabato 21 marzo 2026 alle ore 17:30.

*TRIFONE GARGANO è professore presso l’Università degli Studi di Bari, con l’insegnamento «Lo Sport nella Letteratura». Ha insegnato «Didattica della lingua italiana» per l’Università degli Studi di Foggia e «Storia della lingua italiana» in Polonia (Università di Stettino). È stato docente di liceo. Autore di numerose pubblicazioni, collabora con la Enciclopedia Treccani, con il quotidiano «Corriere del Mezzogiorno» («Corriere della sera»), e con diversi blog letterari. Realizza lezioni-spettacolo sui Classici della Letteratura italiana.