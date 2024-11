Dario Saglimbeni e Maurizio Cascio hanno conquistato il primo posto alla terza tappa del campionato ASI Estremo organizzato dal team di 4×4 “I Lupi del Patrì”. La competizione ha visto i due piloti distinguersi per abilità e resistenza sui tracciati impegnativi, celebrando il loro affiatamento e la passione per il fuoristrada in una gara che ha messo alla prova i migliori.

Foto e video pagina Facebook Ypsigro 4×4