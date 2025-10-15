“De rerum Natura”: a Cefalù la mostra di Domenico Monteforte celebra la bellezza e il rispetto per la natura

Apre le porte al pubblico nel centralissimo spazio espositivo dell’Ottagono S. Caterina, a Cefalù la mostra dell’artista toscano Domenico Monteforte. La mostra personale “De rerum Natura”, organizzata dall’Associazione il Minotauro è patrocinata dal Comune di Cefalù e promossa dall’Assessorato alla cultura, è un canto pittorico dedicato alla natura, ai suoi colori e alle multiformi “essenze”. Paesaggi, linee, forme e intrecci si legano in un armonico allestimento che regala ai visitatori sensazioni e vibrazioni ricche di fascino.

L’artista compie una riflessione pittorica tra natura e l’uomo.

Monteforte con le sue opere affida a chi osserva le sue opere, con lo scopo di raggiungere l’unico traguardo davvero ambito: “la prospettiva di prezioso distacco da cui contemplare le cose” così come Lucrezio nella sua opera “De Rerum Natura”.

Un messaggio è rivolto anche a tutti gli uomini che non devono limitarsi a contemplare la Natura, bensì essendone parte a rispettarla!

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dal 15 al 26 ottobre 2025.

Ingresso libero dalle 10.30/12.30 e dalle 17.00/ alle 20.00.