Delegazione di scultori polacchi in visita al Museo di Arte Contemporanea Sottosale di Raffo

Il commissario dell’Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, ha incontrato la delegazione di scultori provenienti dalla miniera di Salgemma di Wieliczka (Cracovia, Polonia) in visita al Museo di Arte Contemporanea Sottosale di Raffo a Petralia Soprana.

La visita si inserisce nel calendario di iniziative promosse per la settima edizione della Biennale Internazionale di Scultura di Salgemma del Museo di Arte Contemporanea SottoSale, che si chiuderà domenica 19 ottobre, sotto il patrocinio dell’Ente Parco Madonie Geopark Unesco.

A guidare la delegazione polacca il Presidente del CdA della miniera, Marian Leśny, in rappresentanza dei massimi organi direttivi del sito minerario di Cracovia, che ha ringraziato le associazioni SottoSale ed Arte e Memoria del Territorio di Milano e l’Ente Parco per l’iniziativa.

“Stiamo valorizzando un sito geologico di notevole interesse che oggi costituisce, con le sue sculture di salgemma, un unicum a livello mondiale”, ha affermato Caltagirone, che ha anche ricordato il valore del progetto dei Geoparchi mondiali Unesco, di cui le Madonie fanno parte.